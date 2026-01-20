El Día de Colón ya tiene fechas para este año: 8 y 9 de mayo

La duodécima edición del Día de Colón ya tiene fecha: se celebrará el viernes 8 y sábado 9 de mayo en Combarro. Será un fin de semana único en la que la historia cobrará vida a través de una propuesta que permitirá a los asistentes viajar en el tiempo.

Las asociaciones Combrus, Leucoíña y Vides Novas, en colaboración con el Concello de Poio, ya están trabajando en la organización del evento que, en palabras del gobierno local, «aspira a repetir el éxito de las últimas ediciones y llenar las calles de Combarro de color, historia y tradición medievales».

Una vez confirmadas las fechas, los artesanos que deseen participar en el mercado ya pueden enviar sus propuestas a la dirección electrónica asociacioncombrus@hotmail.com. Del mismo modo, en las próximas semanas se abrirá el plazo de inscripción para que las personas que quieran organizar sus comidas en las calles de Combarro reserven su espacio.

Calles engalanadas y un marcado ambiente medieval servirán de escenario para rendir homenaje a Cristóbal Colón durante dos días de fiesta en Combarro, en los que no solo se defenderá el origen gallego del navegante, sino que también se apostará por una programación variada, atractiva y de calidad, pensada para toda la familia y orientada a la dinamización socioeconómica del municipio. Durante estas dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar del mercado artesanal, animación en las calles durante todo el día, teatro y bailes medievales, conciertos, tiro con arco y esgrima antigua, justa medieval y juegos tradicionales, entre otras propuestas. Un amplio programa que cuenta con la implicación de colectivos locales y del propio vecindario, ya que tanto los establecimientos comerciales como los propios vecinos contribuyen con la decoración de sus casas y negocios para la ocasión.