Detenido por varios robos un conocido okupa en Portonovo
En el interior de la vivienda tenía artículos robados y 23 kilos de cannabis para la venta
Un hombre de 40 años, que había okupado una casa en Sanxenxo ha sido detenido por la Guardia Civil por varios robos en el municipio y por estar en posesión de 23 kilos de cannabis.
Los agentes, que acudieron al domicilio, situado en Portonovo, para ejecutar el desalojo de la vivienda por orden judicial, localizaron en su interior tres cajas de cartón en donde estaba la droga.
El cannabis, una vez finalizado el proceso de secado, estaba listo para la venta.
Esta mercancía podría haber alcanzado en el mercado los 45.000 euros.
Transcurridas 24 horas del desalojo de la vivienda anterior, la Guardia Civil recibió una nueva alerta de que el okupa se había introducido de nuevo en otro inmueble, a escasos 500 metros del anterior.
Forzó la entrada de la casa, aprovechando la ausencia de su propietario que utiliza su vivienda en periodo vacacional, hasta que fue desalojado de nuevo.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la sección civil del Tribunal de Instancia de Cambados, donde deberá comparecer el detenido cuando sea citado.
Está investigado por dos delitos de robo en establecimientos de hostelería y de ocio náutico, uno contra la salud pública y otro de usurpación de un inmueble.
