«Cuidado con el sol de frente», le dijo Dédalo a Ícaro

La mitología griega explica el exceso de confianza con el mito de Ícaro y su vuelo hacia el sol. Para escapar de Creta, no debía volar muy alto, porque sus alas estaban construidas con cera. Su padre, Dédalo, le advirtió, pero él, cautivado por el brillo, se acercó demasiado y cayó al mar. Esa vistosidad solar e impresión involuntaria pueden ser la perdición de muchos gallegos si no están debidamente preparados para el eclipse solar que se producirá el 12 de agosto.

Cristina Domínguez Cordero, óptica optometrista en Ópticas Martínez, explicó el peligro que puede tener el impacto de la luz solar, incluyo aquella que supera al ojo humano. «Este eclipse es especialmente peligroso porque supone una ocultación total del sol y entonces, en ese momento, nosotros somos capaces de resistir la mirada directa al sol oculto, pero en realidad existe igualmente luz infrarroja y ultravioleta que nos puede dañar», comentó.

Esa emoción que puede suscitar el momento de ver tapado totalmente el sol puede ser muy perjudicial por desactivar a los receptores. «A nosotros lo primero que se nos desactiva es el miedo. Somos capaces de mirar directamente porque no hay luz visible, pero tenemos desactivados los mecanismos de defensa, como puede ser la contracción pupilar. Como hay oscuridad la pupila se va a dilatar, entonces va a entrar muchísima más luz. Cuando hay mucha luz visible, a nosotros esa luz nos molesta, entrecerramos los ojos, bajamos la cabeza... En este caso somos capaces de sostener perfectamente la mirada, eso lo hace todavía más peligroso. Hay que saber que la retina no duele, no tiene receptores del dolor. Entonces, no somos conscientes de que nos estamos quemando y sí que podemos estar haciéndose una quemadura», aclaró Domínguez.

El Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda su uso El Colegio señala que, para poder realizar una observación segura, nunca se debe mirar el Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Durante un eclipse solar total, que ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte del planeta, el Colegio explica que mirar sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos de forma permanente.La entidad indica que tampoco debe observarse el sol con aparatos, como cámaras o instrumentos telescópicos o prismáticos, que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes y, por supuesto, tampoco debe observarse con filtros no homologados.«Observar el Sol siempre entraña riesgos, pues la gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda, principalmente infrarrojo, visible y ultravioleta, puede dañar la retina de forma grave o producir incluso ceguera si la contemplación es prolongada, si no ponemos los recursos adecuados», argumenta su presidenta, Esther Amaro.

Pese a que son unas gafas que oscurecen, las gafas de sol no son válidas para ese fenómeno astronómico. «Las gafas de sol son filtros mucho más suaves, protegen del ultravioleta, pero dejan pasar un porcentaje de infrarrojo y de luz visible bastante importante. En cambio, las ideadas para eclipses son filtros muchísimo más oscuros y cuentan con una lente homologada, categoría cinco», explicó.

Son de gran ayuda para poder presenciar el evento sin tanto peligro, aunque siempre con control, ya que no son recomendables para observaciones prolongadas de más de treinta segundos. Lo recomendado por la profesional es que, una vez se alcance ese tiempo se descanse un tiempo prudencial bajando la mirada y evitar el impacto de la luz.

Desde Ópticas Martínez, pese a que restan poco menos de siete meses, ya están preparados para la cita y cuentan en su tienda con un stock de 2.000 gafas homologadas. Esa cifra no será la única remesa solicitada, aunque optan por esperar a que se acerque la señalada fecha para poder actuar ante las posibles colaboraciones de instituciones u organismos.