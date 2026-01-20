La comarca se vuelca con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
Los minutos de silencio de condolencia se sucedieron en la Subdelegación, el Concello, la Diputación y en las casas consistoriales de varios municipios, así como en diversos actos
ANA LÓPEZ
Pontevedra
La comarca de Pontevedra mostró ayer su apoyo a las víctimas y sus familias por el terrible accidente ferroviario sucedido el domingo en Adamuz (Córdoba). Ante las diferentes instituciones se sucedieron minutos de silencio, así como en otros actos públicos.
En las escaleras de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, con las banderas a media asta, Abel Losada recordó que «en momentos como este, lo que toca es estar con la gente, apoyarla y expresar nuestras condolencias».
Asimismo, pidió que las causas del accidente se investiguen «con la máxima rapidez, rigor y transparencia». «Los países, al igual que las familias, son más fuertes si están unidos», recordó.
