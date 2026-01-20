La comarca se vuelca con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La comarca de Pontevedra mostró ayer su apoyo a las víctimas y sus familias por el terrible accidente ferroviario sucedido el domingo en Adamuz (Córdoba). Ante las diferentes instituciones se sucedieron minutos de silencio, así como en otros actos públicos.

G. Santos |

En las escaleras de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, con las banderas a media asta, Abel Losada recordó que «en momentos como este, lo que toca es estar con la gente, apoyarla y expresar nuestras condolencias».

Concentración ante la Diputación de Pontevedra. | |

Asimismo, pidió que las causas del accidente se investiguen «con la máxima rapidez, rigor y transparencia». «Los países, al igual que las familias, son más fuertes si están unidos», recordó.