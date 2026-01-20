«Coidándote para coidar» inicia un nuevo ciclo en Sanxenxo

La Concellería de Servizos Sociais e Maiores, dirigida por Paz Lago, está a punto de concluir el primer bloque del programa «Coidándote para coidar», en el que se trabajó a lo largo de diez sesiones el autocuidado, la gestión de las emociones y la construcción de una red de apoyo grupal para el soporte de todas las personas del municipio que llevan a cabo la tarea de cuidador.

En esta segunda edición, se organizaron un total de cuatro grupos, dos específicos para cuidadores de enfermos de alzhéimer, y dos grupos para los cuidadores de personas con dependencias y/o enfermedades crónicas degenerativas.

El próximo martes 27 de enero, de 17.30 a 19.00 horas, comenzará el segundo bloque del programa dedicado con una formación específica sobre enfermería y primeros auxilios. Hay que inscribirse en formacioncim@sanxenxo.org o bien en el teléfono 986 72 79 01.