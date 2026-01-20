El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»

Los dragados de las rías gallegas todavía pendientes de realizar, como es el caso de la de Pontevedra, levantan ampollas antes de que se realicen por el punto de vertido de los lodos, una cuestión que ha vuelto al Parlamento gallego, en esta ocasión de mano de la responsable de Mar del BNG, Rosana Pérez.

La diputada nacionalista reclamó al gobierno de Alfonso Rueda que solicite al Estado la «suspensión total» de las autorizaciones de las zonas E8, B y D, correspondientes a las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, como puntos de vertido de materias procedentes de dragados.

A ambos gobiernos, el autonómico y el central, les pidió que «dejen de seguir usando las rías gallegas como vertederos», y al PP lo apremió a que solicite a Madrid la «suspensión inmediata» de los vertidos en los caladeros de pesca, por lo menos hasta que los informes concluyan que esas zonas no suponen afectación ni para el medio ambiente ni para el sector pesquero.

En este sentido, propuso alternativas como el tratamiento en tierra de los lodos extraídos para que estos no afecten a los ecosistemas de las rías, a la fauna y a la actividad pesquera

En su intervención en la Comisión de Pesca, Pérez recalcó que tanto los informes del propio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) como el remitido a Portos de Galicia por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina «explicitan los riesgos ambientales al medio marino derivados de las partículas en suspensión y el lugar final de sedimentación». También advirtió de la posibilidad de favorecer la propagación de especies invasoras.

Pérez criticó que en el informe no se evalúen o se estudien las consecuencias socieoconómicas ni la afición a los caladeros y a la actividad pesquera, y que «ni siquiera se tuviera en cuenta» el rechazo a los puntos de dragado trasladado por distintos colectivos del mar.

Se refirió así la oposición mostrada por entidades como la Organización de Productores de Pesca de Oporto de Marín (la OPP-08 Opromar) a la zona B, en la ría de Pontevedra, debido a los graves perjuicios que les causaría a su actividad pesquera. Según indicó, la zona coincide con una playa de trabajo diaria, cuestión que, «no se tuvo en cuenta a la hora de evaluar la ubicación de los puntos de vertido».