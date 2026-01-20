El BNG organiza un acto sobre el imperialismo actual

El BNG organiza mañana miércoles, 21 de enero, a las 19.30 horas en la Casa das Campás un acto público para abordar la situación política internacional, «que se caracteriza por una clara ofensiva del imperialismo en el mundo», acusa. El acto contará con las intervenciones de la responsable local del BNG, Sabela Bará, y del analista internacional, Duarte Correa.

«No se puede entender la situación actual sin tener en cuenta a crisis del mundo unipolar y los caminos que se están dando hacia multilateralidade en las relaciones internacionales, con el fin de la etapa globalizadora del capitalismo y el ascenso de nuevos actores como China o la alianza de países de los Brics», denuncia el BNG, que acusa a Estados Unidos de «auténticos matones en el mundo», que actúa con el fin de robar los recursos y riquezas de otros países.