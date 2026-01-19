SmartPeme+ ofrece esta semana ocho cursos tecnológicos

La Diputación organiza esta semana ocho nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme+. Todas requieren inscripción previa y se celebran del lunes al viernes con cuestiones como los flujos de trabajo y el diseño web, la productividad inteligente, los proyectos emprendedores, el manejo de Instagram, el cálculo de costes, la protección de datos, la comunicación efectiva y el diseño de ofertas.