La Semana de la Familia cumple sus Bodas de Plata en Pontevedra

Pontevedra celebra el vigesimoquinto aniversario de la Semana de la Familia, la cita anual organizada por las parroquias del Arciprestazgo de O Lérez dirigida a ahondar en los vínculos familiares y analizar la importancia de la familia en la vida de las personas y la sociedad.

El programa arranca mañana miércoles con la eucaristía de renovación del voto de la ciudad a su patrón, San Sebastián. La misa se celebrará en la parroquia de Virgen del Camino a las 19.30 horas y será presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández.

Tras la apertura, la Semana de la Familia entrará de lleno en su vertiente formativa. El jueves 22, el Centro Newman de Virgen del Camino acogerá, a partir de las 20.00 horas, la primera de las conferencias programadas. La ponente será Cris Cons, que ofrecerá la charla «El amor como base de la salud mental», una intervención centrada en cómo el afecto, la escucha y el cuidado mutuo influyen en el bienestar emocional. La propuesta busca poner el foco en la familia como espacio donde se construye la seguridad personal y se aprenden herramientas esenciales para afrontar las dificultades de la vida.

En la misma línea, y también en el Centro Newman a las 20.00 horas, el viernes 23 tomará el relevo Xosé Manuel Domínguez con la ponencia «Seis reglas para afrontar conflictos en familia». Su intervención se adentrará en la complejidad de las relaciones familiares, abordando situaciones de tensión y desacuerdo desde una perspectiva práctica y orientada a la convivencia. La charla pretende ofrecer claves para gestionar adversidades en unión, reforzando la comunicación y evitando que los conflictos se conviertan en rupturas.

La programación incluirá además una propuesta cultural y de entretenimiento pensada para reunir a distintas generaciones en un mismo ambiente. El jueves 29, la agrupación Kerigma presentará un espectáculo para todos los públicos a partir de las 19.00 horas. Se trata de un show de formato ágil en el que convergen creatividad, música, teatro, narrativa, humor y experiencias, con el objetivo de atrapar a espectadores de edades muy diversas, desde los más pequeños de la casa hasta los mayores, y convertir la tarde en un momento compartido.

Como colofón a estas Bodas de Plata que se quieren celebrar «por todo lo alto», el calendario se cerrará con una jornada de convivencia el sábado 31 de enero. El encuentro se desarrollará en el Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra desde las 14.00 hasta las 19.00 horas, y está concebido como un espacio para estrechar lazos y celebrar lo vivido durante estos días. La tarde estará marcada por una comida de confraternización, además de juegos tradicionales y talleres, tiempo reservado para la oración y la actuación de ‘El Circo’ del grupo Kerigma, mencionado anteriormente.