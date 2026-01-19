Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
Fueron incautadas en una distribuidora | La Guardia Civil advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de estos productos
E. P.
Agentes de la Guardia Civil de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Vilagarcía de Arousa intervinieron, en una distribuidora ubicada en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, un total de 4.020 envases de bebidas energéticas por tener un etiquetado «inadecuado e insuficiente».
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado miércoles durante una inspección rutinaria cuando los agentes comprobaron que varios envases de bebidas energéticas no tenían las indicaciones en español.
Como es un producto alimenticio y los ingredientes deben estar claramente reflejados en español, los agentes procedieron a intervenir todos aquellos envases que no reunían las condiciones marcadas en la normativa.
De esta forma, precintaron 4.020 envases de 500 mililitros de capacidad cada uno y de diversos sabores. Estos productos, recala la Guardia Civil, son inseguros para la salud al tener un etiquetado «inadecuado e insuficiente» para el consumo en el mercado nacional.
Por todo ello, procedieron a levantar acta de denuncia a la Jefatura Territorial de Consellería de Sanidade de la Xunta en Pontevedra por infracción a la ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición. El producto quedó a disposición de la autoridad competente y la sanción económica puede oscilar desde los 300 euros a los 5.000 euros.
La Guardia Civil advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente aquellas que se adquieren fuera de los canales oficiales o que carecen de etiquetado claro, registro sanitario y trazabilidad alimentaria.
El consumo de estos productos puede suponer un peligro para la salud, al poder contener altas concentraciones de cafeína, sustancias estimulantes no declaradas u otros ingredientes que no cumplen con la normativa vigente. La falta de información sobre su origen y composición impide garantizar que hayan superado los controles sanitarios necesarios.
