«Queremos inaugurar en febrero nuestra propia radio en la UNED de Pontevedra»

Tras un año especialmente intenso y exitoso, la UNED Pontevedra refuerza su compromiso con la formación permanente, apostando por una Extensión Universitaria amplia, que ya supera a estas alturas las 400 actividades, abiertas a toda la ciudadanía y disponibles para su consulta en la web www.unedpontevedra.es. El coordinador de estas propuestas es Rafael Cotelo Pazos, que destaca la elevada demanda de la sociedad.

El balance del año pasado fue de éxito absoluto, ¿cómo se presenta este 2026?

Sí, la verdad es que el año pasado fue muy bueno: aumentamos en cantidad de cursos y en alumnado. Las perspectivas para este año son muy buenas, aunque siempre hay un punto de vértigo, porque somos un equipo reducido y atendemos a un volumen de gente enorme. Pero lo afrontamos con muchísima ilusión y con la idea de superarnos siempre.

¿Las cifras de 2025 son las más elevadas de los últimos años?

Sí, vamos en ascensión constante. El año pasado fueron 45.000 alumnos en Extensión Universitaria. Si hablamos del grado, nos mantenemos en una cifra bastante estable, entre 4.000 y 4.500 estudiantes. Pero en Extensión Universitaria nos vamos superando año a año: la tendencia es ascendente desde hace una década.

¿Cuál va a ser la línea de este nuevo año? ¿La demanda marcará los cursos?

Exactamente. Esto funciona por oferta y demanda… y también por demanda y oferta, porque nosotros, después de cada actividad, pasamos una encuesta de valoración y pedimos sugerencias. En función de esas solicitudes, se van formando nuevos cursos. Y además hay un factor clave: los temas de actualidad, lo que está preocupando o interesando a la gente en cada momento. A veces lo digo medio en broma: ves un informativo y ahí aparecen ideas para actividades. Por ejemplo, la inteligencia artificial; organizamos recientemente una sesión y, aunque parezca lo nuevo, avanza tan rápido que casi lo de hoy ya es pasado. Por eso interesa tanto.

¿Qué cursos se repiten con más éxito?

Hay cursos que sabes que son un acierto seguro. Un ejemplo claro es escritura creativa, no baja de 200 participantes por edición. Es impresionante. Y también la filosofía.

Esa es una gran noticia, en los tiempos que corren...

Sí lo es. Todo lo relacionado con filosofía ha sido un boom después de la pandemia. Tenemos cursos de lunes a viernes, sábados y domingos. En concreto, el de Diálogos Filosóficos ya va por su tercera edición los domingos por la tarde, en formato online en directo y también en diferido, y es un éxito absoluto.

¿Y los idiomas? Esos nunca fallan.

Los idiomas siempre funcionan y además la oferta es cada vez más amplia. No nos quedamos solo en lo habitual: tenemos japonés, chino… y también opciones menos comunes como wolof o ruso. La oferta es tan diversa que muchas veces cuando me preguntan «¿De qué tenéis cursos?», yo respondo «Pregúntame mejor de qué no tenemos».

Hablemos de ponentes. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Surge primero la idea del curso o primero la persona que lo imparte?

Puede ser de las dos maneras. Yo siempre digo que esto es como cuando de una boda sale otra. De una conversación salen cursos. Además, cuando ya lo tienes interiorizado, vas a un acto institucional y estás en modo «ojeador», buscando posibles temas, ponentes, charlas.

Por ejemplo, ofrecen ahora uno sobre «fake news» con los periodistas pontevedreses Luz Espiño y Alfonso González...

Sí. Nosotros colaboramos mucho con las radios. De hecho, el 13 de febrero, por el Día de la Radio, hacemos una actividad especial: reunimos aquí a las tres emisoras más importantes de Pontevedra y emiten un programa desde nuestro centro. La UNED actúa como punto de unión. Y además estamos poniendo en marcha una radio propia en el centro, con colaboración de Onda Cero, Radio Pontevedra y COPE.

¿Cuándo les gustaría que empezara a funcionar?

Queremos inaugurarla en febrero, aprovechando precisamente la visita de las emisoras por el Día de la Radio, para que puedan utilizar ya el estudio.

¿Este estudio ya existía?

Existía como proyecto, pero ahora está ya profesionalizado. Ha quedado muy bonito y es un salto importante para nosotros.

Con tanta variedad en la oferta, será difícil establecer un perfil único de alumno...

Totalmente. Tenemos de todo. Como no hay una criba previa, estamos abiertos a todo tipo de público. Vienen desde chicos de 14 ó 15 años hasta personas de 90. El perfil es amplio como los cursos.

¿Cómo describiría la relación de la UNED con Pontevedra? Da la sensación de que cada vez hace más cosas con la ciudad.

Desde mi experiencia —llevo 35 años en la UNED— antes se nos identificaba por estar aquí, pero mucha gente no sabía qué hacíamos ni cómo. En los últimos años nos hemos abierto de forma muy clara a la ciudad, a las instituciones y a colaborar. Y ahora sucede algo muy significativo: son las instituciones las que nos buscan a nosotros para colaborar. Estamos en un momento álgido de reconocimiento y satisfacción, porque se nos conoce y se nos valora.

¿Y con la Universidade de Vigo? ¿Hay competencia?

No lo diría así. Estamos en parámetros distintos. Es verdad que compartimos titulaciones, pero el formato es diferente y el perfil del alumno también. Ahora bien, también es cierto que antes la UNED era, sobre todo, para gente que trabajaba o tenía dificultades para seguir un formato presencial, mientras que hoy, cada vez más jóvenes eligen la UNED como primera opción, sin plantearse ir a una presencial. Vienen directamente con nosotros.

Tiene lógica teniendo en cuenta la opción del teletrabajo y el mundo digital.

Claro. Somos una universidad online y semipresencial, y ahora estamos en una posición muy coherente con el momento actual. El avance tecnológico nos permite mantenernos y crecer con mucha solidez.

¿Qué le gustaría que se cumpliese en 2026?

Siendo conservador, pido quedarnos como estamos, porque el año pasado fue espectacular. Pero nuestra intención es seguir creciendo; en cantidad, sí, pero sobre todo en calidad. Tenemos control de calidad y la satisfacción está por encima del 80%, que es una cifra muy alta. Nos encanta lo que hacemos, lo disfrutamos. Y aunque en el formato online no siempre podemos poner cara a todo el alumnado, el agradecimiento que recibimos —especialmente de quienes vienen presencialmente— es enorme. Nuestra idea es mantenernos y seguir creciendo.

¿Necesitarán crecer también físicamente a nivel de instalaciones?

Pues mira, este año vamos a hacer una reforma importante del edificio, interior y exterior, y tendremos que convivir con las obras y reorganizarnos en algunos momentos. Hay días en los que, literalmente, no entra nadie más. Hay programas que están desbordados, como la UNED Senior. Estamos al límite, pero es un límite aceptable y sostenible.