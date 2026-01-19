El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
El primer parque comercial de la ciudad, promovido por la inmobiliaria Ponteno (del grupo Nogar) en Campañó, con marcas como Decathlon, Leroy Merlin o JYSK entre la carretera de Vilagarcía y la autopista, se marca el horizonte del verano para su apertura, tres años después del inicio de las obras. Algunas naves y estructuras de las futuras tiendas ya son visibles desde hace semanas y se confía en poder cumplir ahora este plazo después de la procelosa tramitación previa y de los problemas durante la ejecución de las obras.
