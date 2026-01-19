La pontevedresa María Fortes Blanco expone en Tambre sus esculturas
La Asociación Área Empresarial del Tambre inaugura hoy lunes la exposición «Fortes Sentires» de la artista María Fuertes Blanco «Pontevedra, 1970). Está compuesta por una treintena de piezas de relieve vertical y esculturas creadas con la técnica del ensamblaje, además de alguna pintura. Estará abierta hasta el 12 de febrero.
