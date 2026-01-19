La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»

Es una situación que se repite desde hace tiempo pero en los últimos meses ha llegado a ser en «insostenible», y «muy molesta», según denuncian muchas de las personas que pasan por la zona. La plaza de Galicia, un emblemático espacio verde en pleno centro urbano, se ha convertido en una «pista de obstáculos» en la que los usuarios se ven obligados a sortear, saltar o rodear los innumerables charcos de agua y acumulaciones de barro que «inundan» toda la plaza.

Detalle del mal estado del pavimento. | G. S.

El pavimento de tierra compactada de todo el enclave no es renovado o mejorado desde hace años y ya muestra un elevado deterioro que se agrava cada vez que llueve hasta el punto de que el entorno de los bancos impide su uso y las principales zonas de paso son impracticables.

También hay problemas en Las Palmeras. | G. S.

La plaza es punto casi obligado de tránsito para ir o volver de la marquesina de autobuses y día tras día se ve a los usuarios «a saltos» por la zona para sortear los grandes charcos y la acumulación de barro. Muchos optan ya por evitar la zona pero también los que ha decidido transitar por el césped colindante, menos dañado por el agua, pero ya se han generado «senderos» improvisados, lo que acrecienta el deterioro del conjunto.

Esta falta de mantenimiento, que ya denunció el PP en varias ocasiones, no es exclusiva de la Plaza de Galicia. Otros espacios de ocio con el mismo pavimento de tierra presentan un mal estado similar. Es el caso de La Alameda y las zonas ajardinadas de Las Palmeras. Un buen ejemplo es el espacio que rodea a la estatua de Colón, entre la Diputación y el IES Valle Inclán, donde es difícil no mojarse los pies para pasar ante la gran acumulación de agua en algunos puntos en cada jornada de lluvia.

Algo parecido ocurre en algunos tramos del paseo urbano del río de Os Gafos, donde los usuarios también se quejan de la presencia de árboles caídos y no retirados.

Esta situación fue denunciada en varias ocasiones por el PP local, que solicitó al gobierno local una solución «al mal estado de muchas de las zonas de paseo que parecen un barrizal». Llegaron a aconsejar al gobierno local a que «se de un paseo un día de lluvia por la ciudad» para ser «testigo directo de las incomodidades a las que se enfrentan los pontevedreses».

No se pide que se cambie el pavimento por otro artificial, pero sí que se adopten medidas para reparar las deficiencias de la tierra compactada actual.