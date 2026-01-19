El Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro recibió 15.083 visitas

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, uno de los museos y centros expositivos que gestiona la Xunta en Galicia, recibió 15.083 visitas a lo largo del año 2025, por debajo de los 18.596 del Museo Massó de Bueu , que en verano abrió nuevos espacios inaugurados tras varios meses en obras, entre ellos la sala Urbano Lugrís.