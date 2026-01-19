Organizan visitas guiadas a la ciudad a los invitados de los Premios Feroz

La ciudad de Pontevedra será la casa del cine español el próximo sábado con la celebración de los Premios Feroz. Como parte de la estrategia para que el evento tenga una repercusión directa en la ciudad, todas las personas invitadas a la ceremonia podrán participar en la mañana del propio sábado en una serie de visitas guiadas diseñadas para descubrir la historia y los espacios más emblemáticos de la capital.

Estas visitas, que comenzarán a las 12.00 horas desde la Plaza de la Peregrina, contarán con guías profesionales contratados por el Concello y estarán coordinadas por el servicio de Turismo de Pontevedra. El itinerario previsto se desarrollará por el casco histórico y permitirá descubrir algunos de los puntos más destacados del patrimonio pontevedrés, con paradas en A Ferrería, las plazas de A Leña y A Verdura, Méndez Núñez y del Teucro, además de la Casa das Campás, la avenida de Santa María y su basílica, uno de los grandes referentes monumentales de la ciudad.

Más allá de la jornada de la gala, Pontevedra ya está vibrando con el «séptimo arte» gracias a una programación previa concebida como antesala del evento. Esta agenda incluye proyecciones de las obras finalistas y coloquios con personas nominadas, creando espacios para comentar las películas y conocer de cerca el trabajo que hay detrás de cada propuesta. La iniciativa busca acercar el talento audiovisual a la ciudadanía, impulsar la participación cultural y favorecer el diálogo entre profesionales del sector y el público local.