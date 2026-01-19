Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olaia Sendón gaña o II Certame Literario Jaime Olmedo Limeses

A gañadora. | |

REDACCIÓN

Pontevedra

Avigal anunciou onte a obra gañadora do II Certame Literario de Novela Infantil Jaime Olmedo Limeses, unha iniciativa impulsada pola compañía co obxectivo de promover a creación literaria en lingua galega e fomentar o hábito lector entre o público infantil. Nesta segunda edición do certame, á que se presentaron 40 novelas infantís, o xurado escolleu como gañadora a obra «Alén e o dragón» da autora Olaia Sendón, destacando a súa calidade literaria, a orixinalidade da proposta e a súa capacidade para conectar cos lectores máis novos.

A obra premiada será publicada por Antela Editorial e presentada ao público durante a semana das Letras Galegas, nun acto que servirá para celebrar a creatividade e a literatura infantil en galego.

