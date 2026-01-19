Detenido en Pontevedra un ladrón reincidente por robar un ciclomotor

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Pontevedra han identificado y detenido al autor de la sustracción de un ciclomotor. Los hechos se produjeron en la tarde del día 9 cuando agentes pertenecientes al Grupo de Prevención de la Delincuencia que se encontraban llevando a cabo labores de seguridad ciudadana por la zona comercial observaron a un individuo autor de varios hurtos al descuido en los últimos días conduciendo un ciclomotor.

Le dieron el alto y al consultar la placa de matrícula comprobaron que figuraba como sustraída, si bien no coincidía con la marca y el modelo del ciclomotor. Al comprobar el bastidor los agentes constataron que también figuraba denunciado como sustraído por lo que procedieron a su inmovilización. Tras contactar con la Policía Local para que trasladara al depósito municipal el ciclomotor sustraído, estos comprobaron además que el detenido no poseía ningún tipo de permiso de conducir en vigor.

De este modo, los agentes tras identificarle lo detuvieron por el delito de hurto del ciclomotor, falsedad documental, delito contra la seguridad del tráfico y reclamación judicial para ingresar en prisión. Una vez trasladado a la comisaría se tramitó el correspondiente atestado policial y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.