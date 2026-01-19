«La cena» calienta motores para los Premios Feroz

La ciudad volverá a colarse en el mapa del audiovisual español con la celebración de la decimotercera edición de los Premios Feroz que, por segundo año consecutivo, se celebrarán en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La gala, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), promete mantener «las risas, el descaro y la originalidad» que caracterizan a estos galardones.

El tono estará marcado por el cuarteto de presentadores formado por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán «Morris», un equipo que combina veteranía, humor y una mirada contemporánea con vocación de sorpresa.

Su papel será el de conducir una noche que reúne en la capital de provincia a buena parte de los equipos artísticos y técnicos de las producciones más destacadas de la temporada audiovisual.

La película «Los domingos» encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguida por las series «Poquita fe» y «Superestar», ambas con seis.

La representación de estos títulos incluye nombres como Alauda Ruíz de Azúa, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Juan Minujín o Raúl Cimas, junto a otros intérpretes y creadores vinculados a las tres propuestas.

La presencia de parte de los equipos refuerza la idea de los Feroz como punto de encuentro de la industria, con un foco especial en el trabajo colectivo que sostiene cada producción.

La categoría de cine presenta varios aspirantes fuertes. «Maspalomas» y «Sirât» suman siete nominaciones cada una. Mientras, «Romería» y «Sorda», no se queda atrás con seis. «La cena», que se proyectó ayer en el Teatro Principal, reúne cinco. Por la alfombra pasarán, entre otros, Jose Ramon Soroiz, Kandido Uranga, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; Oliver Laxe y Esther García; Carla Simón y María Zamora; y un equipo amplio de «Sorda» encabezado por Álvaro Cervantes, Miriam Garlo, Elena Irrureta y Eva Libertad.

También tendrán su espacio títulos como «Anatomía de un instante» y «Yakarta», ambas con cinco candidaturas, y otras producciones que llegan con opciones en varias categorías, desde «Furia» hasta «La suerte».

A la cita se suman además rostros vinculados a series y películas nominadas, como María de Medeiros, Anna Castillo, Borja Cobeaga, Leonor Watling, Eduardo Casanova, María León, Leticia Dolera o Albert Serra, además de aportaciones musicales como la actuación de Vetusta Morla.

La ceremonia estará presidida por María Guerra, presidenta de la AICE, y contará con la recepción institucional del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. La lista de asistentes incluye además a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una edición que suma proyección mediática y carga simbólica para la ciudad.

El cierre lo pondrá el reconocimiento honorífico a la actriz Marta Fernández-Muro, una figura clave que se suma al palmarés sentimental de unos premios que «celebran el oficio y la conversación cultural».

La alfombra roja arrancará a las 18.30 desde una carpa en el exterior del Pazo da Cultura. La ceremonia se emitirá en directo en su canal de YouTube, La 2 y RTVE Play. La organización refuerza la accesibilidad con la colaboración de intérpretes de lengua de signos. En total se entregarán 21 estatuillas: once de cine, siete de series, dos Arrebato y el Feroz de Honor.

Los presentadores de la gala de los Premios Feroz, presentes en la proyección / Gustavo Santos

El Teatro Principal ha acogido la primera actividad previa a la gala de la semana de los Premios Feroz. Tras varias proyecciones, durante la jornada de hoy ha sido el turno de «La cena». Esta cinta es una adaptación de la obra de José Luis Alonso, contando con la dirección de Manuel Gómez. El film opta a cinco premios, incluido el de mejor película de comedia en la ceremonia que se llevará a cabo este sábado. Al término de la película, la actriz Elvira Mínguez ha protagonizado un coloquio junto al director de la obra, continuando con la dinámica habitual de las actividades de calentamiento del certamen.