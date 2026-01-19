El área sanitaria tuvo una media de 126 partos al mes en 2025, una caída del 25% en diez años

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cerró el año pasado con 1.515 partos, lo que supone una media de 126 al mes y aumento del 4% con respecto a los 1.457 del ejercicio anterior, según la Memoria del área de 2024. Son, por tanto, 58 casos más y de todos ellos, 1.84 se produjeron en el Hospital Provincial, donde se centralizan los nacimientos del distrito pontevedrés, mientras que en el de Vilagarcía fueron 431. Pese a esta diferencia en números absolutos, el Hospital do Salnés, con un gran prestigio y trayectoria en la humanización y alivio del dolor en los partos, acapara la subida registrada en el pasado ejercicio.

Se pasó de 362 en 2024 a los 431 actuales, un aumento de casi el 20%. En cambio, en el Hospital Provincial hay una ligera caída de once alumbramientos menos, al pasar de 1.095 a 1084. En todo caso, desde el servicio se aclara que no hay un «trasvase» generalizado de mujeres que prefieren dar a luz en O Salnés en vez de hacerlo en Pontevedra (aunque sí hay algún caso), pero sí se admite que a Vilagarcía acuden embarazadas de otras áreas sanitarias gallegas e incluso de fuera de la comunidad.

En todo caso, las cifras de partos del pasado año en el área sanitaria ponen de manifiesto el fenómeno del descenso de la natalidad en general y los nacimientos registrados en el Provincial y O Salnés son muchos menos que los de hace casi una década. En 2017 ambos centros contabilizaban 2.057 alumbramientos, 1.552 en Pontevedra y 505 en Vilagarcía. Desde entonces, la cifra ha caído más de un 25%.

El área sanitaria atiende a la población de más de 25 municipios de la provincia, desde Bueu hasta Catoira y de Soutomaior a Forcarei, pero prácticamente la mitad de las mujeres que dan a luz en este territorio proceden de las dos ciudades de referencia, que suman más 120.000 habitantes. Así, de 1.457 partos registrados en 2024, 493 correspondían al municipio de Pontevedra y 189 al de Vilagarcía. Son 682 nacimientos, el 45% del total. Es un porcentaje similar al de hace una década ya que de los 2.057 alumbramientos de entonces, 623 procedían de la capital y otros 281, de la ciudad arousana.

Un servicio que pasará a Montecelo cuando se abre el hospital único

Hace treinta años los partos en Pontevedra se realizaban en el Hospital Montecelo, pero después se centralizaron en el Provincial, donde aún son en la actualidad. Una vez que entre en servicio el hospital único, supuestamente a lo largo de ese año 2026, este servicio regresará al centro sanitario de Mourente, si bien no hay ningún calendario concreto al respecto.Lo que sí está claro es que con ese traslado, el servicio contará con una ampliación de espacio y medios. Así, está previsto pasar de una a dos bañeras de dilatación, un sistema que utilizan aquellas mujeres que no desean acudir a las medidas farmacológicas para aliviar el dolor. Además se implantará un protocolo de uso de óxido nitroso para afrontar el dolor y reducir la ansiedad.También habrá más sillas de parto y materiales como dianas, así como una sala de reanimación para el contacto pielcon piel de las cesáreas e incluso una de duelo en caso de muerte de los fetos.

El ensayo clínico Sincigal atrajo a más de 600 personas en ocho horas

Un total de 606 personas en el área sanitaria (417 en Pontevedra y 189 en Vilagarcía) respondieron el sábado a la llamada de las autoridades sanitarias para participar en el ensayo clínico Sincigal de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS). A falta de conocerse los datos de ayer, en el horario de vacunación del sábado se registró una media de 75 personas por hora, de 10.00 a 14.00 por la mañana y de 16.00 a 20.00 por la tarde. Se trata de un estudio que trata de evaluar la eficacia en adultos de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial. Un total de 5.423 personas acudieron el sábado a esta prueba en Galicia. La Consellería de Sanidade recuerda que, además de la campaña extraordinaria de este fin de semana, las personas que quieran participar en el ensayo clínico también pueden hacerlo acudiendo sin cita previa en los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes. Se suministra Abrysvo, vacuna de los laboratorios Pfizer ya aprobada por las autoridades sanitarias para prevenir el virus respiratorio sincitial (VRS), ya usada desde 2023. en niños. De lo que se trata ahora con el ensayo Sincigal es comprobar si la inmunización es igual de efectiva en personas adultas para así incluirla en el calendario de vacunas.