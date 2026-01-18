La Xunta ofrece hasta 4.600 euros de ayuda para comprar coches eléctricos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció ayer que a partir del próximo jueves 22 de enero, y hasta el 30 de septiembre, y se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones. Lorenzana, acompañada del director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, y de representantes de Faconauto, informó en Pontevedra que el plan ‘Renova o teu Vehículo ‘incrementa en esta edición su presupuesto hasta los 3,5 millones de euros, con la previsión de contribuir a la venta en Galicia de 1.600 automóviles eficientes con ayudas de hasta 4.000 euros que ascienden a los 4.600 si se trata de familias numerosas.

La conselleira señalo que la iniciativa cuenta con el reconocimiento de la federación de concesionarios en España (Faconauto), que el pasado mes de marzo otorgó a la Xunta su Premio Compromiso por el impacto social de este programa. Recordó que «una de las principales ventajas del plan autonómico con respeto al Moves estatal es que es menos burocrático porque la Xunta hace el pago de la ayuda directamente al establecimiento de venta, sin que el beneficiario tenga que desembolsarla previamente. Además, los apoyos se dan en función de las emisiones y no del tipo de motor».

Este programa subvenciona la adquisición de vehículos nuevos, turismos o furgonetas, que cumplan unas determinadas características de emisiones y que tengan un coste inferior o igual a 42.000 euros (impuestos incluidos). Esta cuantía se amplía hasta los 47.000 euros para vehículos eléctricos con autonomía mayor a 30 kilómetros en modo eléctrico, y en 6.000 euros adicionales cuando se trate de un vehículo adaptado para la utilización de personas con discapacidad o se dispone de ocho o nueve plazas. Para poder acceder a estas ayudas será requisito imprescindible que el comprador acredite la baja definitiva de un vehículo anterior, que deberá tener una antigüedad de, por lo menos, diez años si se trata de un turismo o de 5 años si es una furgoneta.