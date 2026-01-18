Veciños de Cerdedo-Cotobade coñecen o plan provincial de Acción Comunitaria

.A Deputación de Pontevedra reúne máis de 200 persoas nunha xuntanza en Cerdedo-Cotobade para presentar as liñas de axudas provinciais de Acción Comunitaria para este 2026. O deputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, xunto co alcalde de Cerdedo-Cotobade e tamén deputado provincial, Jorge Cubela, deron a coñecer os recursos e novidades de +Aqua, +Novaqua e Provincia Comunitaria neste 2026, unhas axudas que se poden solicitar ata o 1 de abril e que nestes dous anos beneficiaron a preto de 40 entidades da vila.

Tal e como detallaron os dirixentes, este ano as tres liñas de axudas provinciais dirixidas ao tecido asociativo e movemento veciñal da provincia suman un investimento inicial de 3,2 millóns de euros, o que supón un 20% máis que no 2025. Ao longo destes dous anos de mandato, as axudas de Acción Comunitaria da Deputación de Pontevedra beneficiaron a arredor de mil colectivos da provincia entre os que se distribuíron 11,5 millóns de euros.

As liñas de axudas dirixidas ás comunidades de augas, +Aqua e +Novaqua, están dotadas este ano de máis de 1,8 millóns de euros para avanzar na mellora da calidade da auga e das súas instalacións, así como na regularización das traídas. Os 360.000 euros de +Novaqua irán dirixidos a regularizar as traídas de augas veciñais, con axudas que ascenden ata os 6.000 euros.