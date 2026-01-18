La UNED se acerca el funcionamiento de las lonjas de basura
La UNED de Pontevedra pone en marcha la actividad presencial «Acciones en lonjas. Visitas guiadas y talleres didácticos sobre los productos de la pesca», que se celebrará del 20 al 27 de enero de 2026 en la lonjas de cambados y Ribeira y que permitirá conocer por dentro su funcionamiento así como los procesos de comercialización de los productos del mar.
