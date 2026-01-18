Sorprenden a un pontevedrés de 14 años cuando vendía hachís a otro de 16
El menor escondía la droga en su ropa interior y la vendía en la calle
N. D.
Pontevedra
Un pontevedrés de apenas 14 años de edad fue sorprendido por la Policía Local de la ciudad cuando vendía hachís a otro de 16. Ocurrió este mes de enero en plena calle y la transacción fue captada por una patrulla que realizaba labores de prevención, según ha informado el Concello este domingo.
Se explica que el menor escondía la droga en su ropa interior, guardada en una bolsa y además de la dosis que entregó a su comprador, para consumo propio, guardaba más trozos de hachís, material para su venta y dinero en efectivo
Los agentes contactaron con los padres de los dos menores y pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
