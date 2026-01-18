Sancionado un agente en Marín por consultar datos oficiales para uso personal
REDACCIÓN
Un agente de la Policía Nacional que en marzo de 2022 estaba destinado en la Comisaría de Marín, ha sido sancionado a cinco días de suspensión de funciones por una falta grave. Así consta en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que recurrió el implicado para pedir la anulación de la sanción de la Dirección General de la Policía.
En la resolución se indica que se declara probado que «el día 4 de marzo de 2022, el hoy actor, destinado en la Comisaría Local de Marín, realizó dos consultas a las 18.37 y a las 18.38 horas en la base de datos policial ‘Argos’, más concretamente en la aplicación ‘objetos’ para obtener datos e información relativa a un vehículo, por motivos personales y no por la función de servicio policial desempeñado».
El alto tribunal madrileño rechaza el recurso y subraya que «la infracción es grave y manifiesta, pues el hoy actor conocía y era plenamente consciente que no podía acceder a esos datos sin motivo profesional y, sin embargo, efectuó la consulta de los mismos en dos ocasiones, y ello supone una infracción del deber de reserva y del uso legítimo de los medios policiales».
