La renovación del colegio Don Aurelio reducirá su consumo de energía a la mitad

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó ayer el proyecto de rehabilitación integral del Centro Público Integrado Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis. «Es una obra en la que la Xunta va a invertir 1.107.841 euros y que va a servir para mejorar el aislamiento térmico del centro, con la consiguiente repercusión en el bienestar en el día a día de alumnos y docentes, al tiempo que se reduce el consumo energético y la huella medioambiental del edificio», indicó Rodríguez.

El titular de Educación explicó en su visita que esta actuación está incluida en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, «la hoja de ruta con la que estamos modernizando los centros de enseñanza gallega, además de hacer las lógicas actualizaciones necesarias en las instalaciones de colegios como este, que tienen casi medio siglo de antigüedad».

La obra está actualmente en fase de contratación y tiene un plazo de ejecución de nueve meses desde el momento en que se inicien los trabajos. La previsión es conseguir, a su final, un ahorro del 57,6% en consumo de energía y del 61,4 en emisiones de CO2.

Tal y como detalló Román Rodríguez, esta actuación forma parte del paquete de 16 obras de mejora en centros educativos para el año 2026 que la Consellería de Educación licitó ya por un importe total de más de 16 millones. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 millones un 4% más.

En concreto, en el colegio Don Aurelio se acometerá la renovación de toda la envolvente. En el caso de la cubierta, se instalan 1.869 metros cuadrados de panel sándwich y lana de roca, sustituyendo canalones y bajantes. También se cambia la cubierta en el patio posterior y se sanea su estructura. En lo que respecta al aislamiento por la fachada, se realiza mediante inyección en cámara en el edificio y en el comedor con perlas expandidas EPS y aplicando sistema SATE en la parte que fue ampliada, un total de 2.097 metros cuadrados.

La carpintería exterior (130 ventanas y 11 puertas) se cambia por una nueva de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de doble acristalamiento, bajo emisivos, acústicos y de seguridad y cámara de aire intermedia. Se incluye el relevo de las persianas y cajas.

La rehabilitación integral incluye, igualmente, actuaciones en el interior del centro, como la instalación de 515 luminarias led y focos exteriores o el cambio del pavimento vinílico en las aulas de Infantil. También se cambiará el falso techo del área de la antigua vivienda del conserje (que hoy acoge almacenes y el aula de convivencia inclusiva) y del comedor.

El alcalde de Cuntis pide más obras en el centro

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, asistió a la presentación y reconoció la necesidad de la inversión en la envolvente del colegio, pero afeó al conselleiro que el proyecto actual deje fuera intervenciones críticas que habían sido comprometidas anteriormente con la comunidad educativa.Campos reclamó formalmente la inclusión de la mejora de la caldera, la renovación integral de la red de fontanería y la optimización del sistema de calefacción. «El aislamiento térmico es un paso importante, pero de nada sirve si los sistemas interiores de calefacción y la fontanería siguen obsoletos. Exigimos que la Xunta cumpla con su palabra y que esta reforma sea realmente integral, no una solución a medias», señaló el alcalde.El gobierno local también quiso hacer hincapié en la necesidad de «mantener el respeto institucional en este tipo de inversiones públicas», por lo que insta a la consellería «a trabajar de forma coordinada con el Concello y a evitar el uso partidista de actuaciones que son fruto de la demanda constante de toda la comunidad educativa de Cuntis: profesorado, equipo directivo y Anpa».Desde el Concello de Cuntis se reafirma «el compromiso de seguir vigilantes para que las obras se ejecuten en los plazos previstos y para que las mejoras de fontanería y calefacción sean incorporadas lo antes posible en la planificación de la consellería».