El PP muestra su apoyo a los venezolanos que viven en la ciudad

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, acompañado por la secretaria general del PP local, Pepa Pardo, y la concejala Silvia Junco, mantuvo una reunión en la sede de la formación con representantes de la comunidad venezolana residente en la ciudad, a quienes trasladó un mensaje «de apoyo, compromiso y esperanza en un momento clave de la historia para el futuro de su país».