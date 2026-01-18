Portonovo celebrará el 21 de febrero su popular Festa do Jato

La XI Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha confirmada y se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026. En su undécima edición, se consolida un año más como una de las citas festivas más destacadas del invierno en el municipio. Organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo, la XI Festa do Jato volverá a llenar las calles de ambiente, participación y diversión, con actividades como la popular carrera «Os Jatos atrás dos Ratos», el ya tradicional concurso de disfraces y la música por toda la calle, durante toda la jornada.

La organización trabaja ya en la programación completa que se desvelará progresivamente en sus redes sociales de la asociación. La Festa do Jato se ha convertido con los años en una fiesta popular, familiar y muy arraigada, que atrae a cientos de personas.