El plan de movilidad de los Feroz anula el aparcamiento en la zona desde el viernes

El Concello, en coordinación con la organización de los Premios Feroz y la Policía Local, diseñó un plan de tráfico y movilidad peatonal específico para la celebración de la gala del próximo sábado El objetivo «es permitir que el vecindario y las personas visitantes disfruten de las diversas actividades (alfombra roja, gala y retransmisión) con total seguridad, al tiempo que se minimizan las molestias para quien habitualmente emplea los estacionamientos de la zona», según el gobierno local.

Las medidas comenzarán a aplicarse a partir de mañana lunes 19, fecha en la que se prohibirá el estacionamiento en una franja pegada a la fachada del Recinto Ferial en la calle Alexandre Bóveda para la colocación de instalaciones técnicas, aunque se permitirá aparcar en la mayor parte de esta superficie. También desde mañana se acotará un espacio en la explanada superior del Pazo da Cultura, en la zona próxima a la entrada del Recinto Ferial. Allí se instalará una carpa de 40 metros de longitud perpendicular al recinto para proteger la alfombra roja. Los vehículos podrán accede a la explanada para estacionar por el acceso habitual, con la salida habilitada a través de un carril hacia la calle Rafael Areses, a la altura de la estatua de Rosalía de Castro. Estas medidas iniciales se mantendrán hasta el martes 27.

El cierre más restrictivo se producirá a partir del viernes 23, cuando se cerrará el estacionamiento del Recinto Ferial en la calle Rafael Areses y la explanada del Pazo da Cultura a partir de las 9.00 horas. La zona volverá a estar operativa para el aparcamiento el domingo 25. El sábado 24, día de la gala, el mercado ambulante se celebrará con normalidad por la mañana. Tras su cierre a mediodía, la calle Rafael Areses se cerrará al tráfico para permitir el acceso exclusivo de los vehículos que trasladarán a las personas nominadas a la alfombra roja. La rampa habitual de bajada de vehículos de la explanada del Pazo quedará totalmente cerrada al paso de peatones durante la tarde del sábado, al ser la vía de entrada y salida de la comitiva oficial.

Para facilitar la asistencia de público, se habilitaron flujos peatonales específicos. Las personas que deseen ver la alfombra roja podrán acceder por las rampas de la explanada del Pazo da Cultura desde la avenida de Compostela, así como por el acceso de Rafael Areses más próximo a la Policía Local (habitualmente para vehículos, pero cerrado al tráfico ese día).

Por su parte, quien asista a la retransmisión de la gala en el Pazo de la Cultura también podrá acceder por el mencionado acceso de Rafael Areses. Para evitar aglomeraciones, la entrada al Recinto Ferial por la calle Alexandre Bóveda se reservará exclusivamente para las acreditaciones de las personas invitadas a la gala.

Reparto de 900 entradas para seguir la gala desde el Pazo

La ciudad ya vive una programación previa intensa con proyecciones de las obras finalistas y coloquios con las personas nominadas y el reparto de 900 entradas para seguir la gala desde el Pazo da Cultura.En la producción de la gala , organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (Feroz) en colaboración con el Concello y el apoyo de la Diputación, participan alrededor de 20 empresas gallegas y marcas patrocinadoras como Paco & Lola, Krack o El Nogal. Además, el talento pontevedrés será protagonista gracias a la Asociación Provincial de Peluquerías y Belleza, que asume en exclusiva los servicios de imagen, y a la participación de estudiantado de la Universidade de Vigo, el IES Carlos Oroza, el aula Municipal de Teatro y el coro del IES A Xunqueira 1.