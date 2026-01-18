«Orgullo gaiteiro» en la recuperada Romería de San Sebastián
Pontevedra vivió ayer la recuperada Romería de San Sebastián con el pasacalles «Orgullo gaiteiro», un desfile que salió de la plaza de España para llegar al Mercado a cargo de Os Alegres de Pontevedra, Gaiteiros das Rías Baixas, As Piruchas, Fervellos do Pío, Os Lerenses, Polavila y la Asociación do Traxe Tradicional de Pontevedra, entre otras. En la plaza de Abastos una sesión vermú a cargo de la charanga Polavila prolongó la fiesta hasta el pregón de Maruxa dos Rosales, «una figura clave del folclore gallego y memoria viva de la tradición». La jornada continuó con gastronomía, música y baile con la presencia de Pandeireteiras de Fentos e Frouma, O Son das Corbaceiras y O Son do Peto. Además, se incorporó una «muestra de folclore» con Donaire, un destacado grupo llegado desde A Coruña, que realizó un recorrido por diferentes formas tradicionales.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Los precios de las plazas de garaje se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas