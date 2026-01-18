«Orgullo gaiteiro» en la recuperada Romería de San Sebastián

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontevedra vivió ayer la recuperada Romería de San Sebastián con el pasacalles «Orgullo gaiteiro», un desfile que salió de la plaza de España para llegar al Mercado a cargo de Os Alegres de Pontevedra, Gaiteiros das Rías Baixas, As Piruchas, Fervellos do Pío, Os Lerenses, Polavila y la Asociación do Traxe Tradicional de Pontevedra, entre otras. En la plaza de Abastos una sesión vermú a cargo de la charanga Polavila prolongó la fiesta hasta el pregón de Maruxa dos Rosales, «una figura clave del folclore gallego y memoria viva de la tradición». La jornada continuó con gastronomía, música y baile con la presencia de Pandeireteiras de Fentos e Frouma, O Son das Corbaceiras y O Son do Peto. Además, se incorporó una «muestra de folclore» con Donaire, un destacado grupo llegado desde A Coruña, que realizó un recorrido por diferentes formas tradicionales.

