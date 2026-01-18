Pontevedra vivió ayer la recuperada Romería de San Sebastián con el pasacalles «Orgullo gaiteiro», un desfile que salió de la plaza de España para llegar al Mercado a cargo de Os Alegres de Pontevedra, Gaiteiros das Rías Baixas, As Piruchas, Fervellos do Pío, Os Lerenses, Polavila y la Asociación do Traxe Tradicional de Pontevedra, entre otras. En la plaza de Abastos una sesión vermú a cargo de la charanga Polavila prolongó la fiesta hasta el pregón de Maruxa dos Rosales, «una figura clave del folclore gallego y memoria viva de la tradición». La jornada continuó con gastronomía, música y baile con la presencia de Pandeireteiras de Fentos e Frouma, O Son das Corbaceiras y O Son do Peto. Además, se incorporó una «muestra de folclore» con Donaire, un destacado grupo llegado desde A Coruña, que realizó un recorrido por diferentes formas tradicionales.

«Orgullo gaiteiro» en la recuperada Romería de San Sebastián