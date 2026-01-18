Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE pide a creación dunha vivenda social na casa escola de Corredoira

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

O PSOE de Cerdedo-Cotobade lembra que no pasado mes de setembro o grupo municipal socialista presentou unha moción para a rehabilitación da antiga Casa Escola da Corredoira como vivenda social, unha iniciativa que foi aprobada no pleno coa abstención do PP, «polo que existe un mandato político claro para actuar». Lembra que a proposta socialista «parte dunha realidade incontestable: a Casa Escola é un inmoble municipal inutilizado e en avanzado estado de deterioro, nunha parroquia que sofre despoboamento, e cun acceso principal que permanece roto dende 2019, converténdose nun símbolo do abandono institucional e mesmo nun risco para a seguridade na contorna».

Os socialistas instan ao gobrno local a facer realidade o acordo, que «establece tres compromisos concretos: avaliación técnica e urbanística da viabilidade residencial, inclusión do inmoble nas actuacións municipais de vivenda social con procura de financiamento doutras administracións, e acondicionamento do exterior para habilitar un aparcadoiro público vinculado ao uso da igrexa». Engade que «agora, coa publicación de novas liñas de axuda para rehabilitación e vivenda, o PSOE subliña que xa non valen escusas: Temos acordo plenario, temos un inmoble municipal desaproveitado e hai programas de financiamento. O único que falta é vontade política», sinala a voceira municipal Ana Couto.

