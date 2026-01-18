Marín diseña rutas BTT para el fomento del cicloturismo

El Concello de Marín sacará en breve a licitación un proyecto para la creación y mejora de infraestructuras ciclistas, señalización de rutas y promoción del cicloturismo, una iniciativa que «consolida el municipio como un destino que une turismo, deporte y naturaleza desde una visión sostenible, saludable y activa durante todo el año», según destaca el gobierno local.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de Marín, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos NextGenerationEU, y responde a la estrategia municipal de «avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, respetuoso con el medio y generador de oportunidades fuera de la temporada alta».

Tal y como señala la alcaldesa de Marín, María Ramallo, «este proyecto es una muestra clara de hacia donde queremos que avance Marín como destino y sobre todo pone en valor una actividad que ya se realiza mucho en nuestro municipio, como es el ciclismo, acercándolo a todo el mundo: tanto a los profesionales de esta práctica deportiva como a las familias y a las personas que se quieran iniciar».

El proyecto se estructura en dos lotes. El primero se centra en la implantación de infraestructuras ciclistas de calidad, con la instalación de estaciones de reparación, ajuste e inflado de bicicletas en puntos estratégicos del municipio, así como en una completa red de señalización y balizamiento de las rutas de cicloturismo, con paneles interpretativos, balizas de madera y sinalética integrada en el paisaje.

El Concello apunta que «todo el diseño responde a criterios de seguridad, accesibilidad, durabilidad e integración ambiental, incorporando también herramientas digitales como códigos QR para mejorar la experiencia de las personas usuarias».

El segundo lote contempla un plan integral de promoción del cicloturismo, que incluye la producción de material audiovisual y fotográfico profesional, vídeos adaptados a distintos formatos digitales y materiales divulgativos de las rutas. Este trabajo «permitirá reforzar el posicionamiento de Marín como destino de referencia en turismo activo, tanto para ciclistas más experimentados como para familias y público infantil, contribuyendo a la desestacionalización y la un impacto económico más sostenido a lo largo del año».

«No hablamos solo de crear rutas, sino de construir un producto turístico completo, bien señalizado, bien comunicado y pensado para atraer visitantes que buscan experiencias activas y respetuosas con el territorio», subraya Ramallo, que destaca también «el valor de este proyecto para mejorar la calidad de vida del vecindario y fomentar hábitos saludables».

La actuación se desarrollará alrededor de tres itinerarios principales: la Ruta BTT Marín, la Ruta Familiar por el Vial de Playas y una Ruta Kids en el entorno del Lago Castiñeiras, «reforzando este espacio como uno de los grandes por los de ocio activo y contacto con la naturaleza del municipio».

En este sentido, el proyecto complementa otras actuaciones ya ejecutadas o presentadas en el Lago Castiñeiras relativas al PSTD, como la restauración ambiental, la creación de nuevas zonas de silvicultura y la recuperación de un antiguo mirador en la zona de Santomé.

Recibidas 25 candidaturas para los premios de la Gala del Deporte

El Concello ha recibido un total de 25 propuestas para los premios que se entregarán en la Gala del Deporte y que fueron presentadas a lo largo de las primeras semanas del año por parte de clubes, entidades y ciudadanía en general. Estas solicitudes cubren todas las categorías con las que se premiará al mejor del deporte local: mejor deportista masculino y femenino, deportista de base, deportista veterano, mejor club o entidad deportiva, mejor entrenador, premio a la inclusividad, al voluntariado deportivo, al deporte con valores, al deporte base y a la formación, al mejor evento del año y al patrocinio y colaboración con el deporte.Ahora es el turno del jurado, que se reunirá el miércoles y que también podrá aportar alguna candidatura más, si así lo considera. También podrá otorgar menciones especiales para una persona o entidad que, aun no siendo deportistas, estén de alguna forma relacionadas con el mundo del deporte de Marín.Este jurado estará conformado por la presidenta, que será la alcaldesa o el concejal en quien delegue; periodistas deportivos, participantes en jurados de convocatorias pasadas, un representante del deporte base en Marín y un exdeportista destacado de la villa. El fallo del jurado se dará a conocer el 22 de enero.