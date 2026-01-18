Inscrición no obradoiro ‘Pintar coa Luz. Colaxes Animadas’ no Museo
O Museo organiza en febreiro o obradoiro ‘Pintar coa Luz. Colaxes Animadas’, impartido por Montse Piñeiro. Está dirixido a persoas a partir de 8 anos, que explorarán a relación entre imaxe fixa e movemento a través da creación de pezas audiovisuais realizadas con técnicas analóxicas e dixitais. Ofreceranse dúas quendas para realizar o obradoiro, os días 7 e 21.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Los precios de las plazas de garaje se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas