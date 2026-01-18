Inscrición no obradoiro ‘Pintar coa Luz. Colaxes Animadas’ no Museo

O Museo organiza en febreiro o obradoiro ‘Pintar coa Luz. Colaxes Animadas’, impartido por Montse Piñeiro. Está dirixido a persoas a partir de 8 anos, que explorarán a relación entre imaxe fixa e movemento a través da creación de pezas audiovisuais realizadas con técnicas analóxicas e dixitais. Ofreceranse dúas quendas para realizar o obradoiro, os días 7 e 21.