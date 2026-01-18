El Museo de Pontevedra visita la Fundación Walter & Nicole Leblanc en Bruselas

La Diputación de Pontevedra ha reforzado la relación internacional del Museo de Pontevedra con la Fundación Walter & Nicole Leblanc tras una visita institucional a Bruselas, realizada con motivo de la inauguración de la exposición de Oriol Vilanova, representante del Pabellón Español en la próxima Bienal de Venecia, en el marco de Europalia España. El encuentro sirvió para avanzar en nuevas líneas de colaboración y explorar futuros proyectos conjuntos, que se suman al convenio vigente para desarrollar estancias de residencia vinculadas al programa Novos Valores.

En el marco de esta agenda, la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, acompañada por Agar Ledo, técnica de procesos de investigación de la institución, mantuvo una reunión de trabajo con Benedikt van der Vorst, presidente de la Fundación Walter & Nicole Leblanc, y María Inés Rodríguez, directora de la entidad. La visita se concibe como una oportunidad estratégica para ampliar la cooperación, consolidada tras más de dos años de colaboración estrecha, incorporando nuevas iniciativas de investigación, producción y difusión artística a escala internacional.

Además, la delegación pudo conocer de primera mano el trabajo de la Fundación Walter & Nicole Leblanc, creada en 2006 como organización sin ánimo de lucro dedicada a estudiar, preservar y promover el legado del artista Walter Leblanc. Con sede en Bruselas y una colección que supera las 500 obras y documentos de archivo, la fundación impulsa proyectos de investigación y produce publicaciones y exposiciones en colaboración con académicos, artistas e instituciones de todo el mundo.

Con este paso, el Museo de Pontevedra refuerza su presencia en redes culturales europeas y abre nuevas vías para la proyección exterior de su actividad, con especial atención al intercambio profesional, la investigación y la creación contemporánea.