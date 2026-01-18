A Deputación abre o prazo para solicitar Xuventude a Máis
A Deputación pon en marcha o programa Xuventude a Máis, dotado con 100.000 euros para que os concellos da provincia oferten á mocidade propostas de benestar, creatividade e conexión coa contorna. Son 102 obradoiros e os concellos de menos de 20.000 habitantes deberán solicitar entre este luns e o 6 de febreiro.
