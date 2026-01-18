El Concello planifica para este año un centenar de inversiones que suman 33 millones de euros

El Concello de Pontevedra carece todavía de presupuesto para este año, un documento que negocian desde hace unos meses el BNG y el PSOE y cuyo acuerdo, según el portavoz socialista, Iván Puentes, podría estar próximo. En todo caso, el gobierno local ya se ha marcado una «hoja de ruta» para 2026 que incluye un centenar de contratos e inversiones que sumarían alrededor de 33 millones de euros. Así se pone de manifiesto en el Plan Anual de Contratación, ya aprobado y que recoge desde los patrocinios de festivales musicales hasta la elaboración de planes municipales de emergencias, la adjudicación de servicios de limpieza o la ejecución de obras ya programadas desde hace tiempo.

El documento recoge 101 contratos por un importe de 32.935.051 euros. Al margen de proyectos ya conocidos y presentados como el vial de Mollavao y el acondicionamiento como zona verde del actual «solar de los circos» o la reforma de calles como Casimiro Gómez o Luís Seoane, el plan da a conocer previsiones novedosas del gobierno local para este año y sucesivos.

Entre ellos destacan tres actuaciones en materia de saneamiento. El primero de ellos es la renovación del colector general de la Estación de Autobuses, presupuestado en 720.000 euros. Se trata de una obra largamente reclamada por la asociación Vaipolorío, que se intensificó tras la recuperación del sendero fluvial en esa zona, tras el desalojo del poblado chabolista de Ponte do Couto. Otra actuación similar es el desdoblamiento del colector de Os Gafos entre General Rubín y la avenida de Marín, en la desembocadura de Os Gafos, que se cifra en 600.000 euros. Se trata de un complemento a la renaturalización del tramo urbano del río en Campolongo, donde se prevé retirar la cubierta que cubre medio kilómetro del cauce.

La tercera actuación de saneamiento es la renovación del colector de la avenida das Camelias, en Pontemuiños. Es una obra de 180.000 euros que el grupo municipal del PSOE anunció en noviembre, dentro del pacto presupuestario entre los socialistas y el gobierno local del pasado año. Señalaban entonces que la medida «beneficiará en especial a aquellos edificios situados en la parte más baja del barrio, que llevan años padeciendo recurrentes inundaciones de aguas fecales por los desbordamientos de las viejas y obsoletas arquetas».

Por otra parte, el Plan de Contratación también incluye la mejora de la playa fluvial del Lérez, por 350.000 euros y la restauración ecológica de la Xunqueira de Alba, por 315.000 euros más.

En materia deportiva, las actuaciones se concentrarían en Pasarón y en el complejo Manolo Barreiro, al margen del pabellón previsto en Monte Porreiro. Así, está previsto reponer el césped artificial de tres campos de A Xunqueira por 393.000 euros, junto con la mejora de la iluminación en el recinto por 175.000 euros más, y redactar los proyectos para vestuarios femeninos y cubrir unas gradas. En Pasarón está previsto instalar dos videomarcadores y megafonías, así como señalización exterior, todo ello por 155.000 euros.

La negociación BNG-PSOE para pactar el presupuesto de este año ya cumple dos meses

Los grupos municipales del BNG y del PSOE celebraron a mediados de noviembre pasado la primera reunión formal convocada con el objetivo de lograr unos presupuestos consensuados para 2026. Dos meses después, el PSOE ve «cerca» el acuerdo. El portavoz socialista Iván Puentes declaraba hace unos días que . «espero que los presupuestos que lleguen a pleno sean los diseñados, no solo por el gobierno Local, sino por el gobierno local y el PSOE. Siempre que sea así, los apoyaremos. Si son únicamente los elaborados por el BNG, evidentemente, sin el consenso del PSOE, no los apoyaría. Pero, por fortuna, a día de hoy, no estamos en esa situación, las conversaciones siguen abiertas y están muy avanzadas. Soy optimista y creo que el acuerdo podría estar próximo». Según Puentes, «ya pasamos la fase de discutir que obras se incluyen y cuales no, y en eso hay prácticamente acuerdo», en estos momentos «quedan pocos flecos por cerrar», si bien «es cierto que aún no están cerrados». «En concreto, los servicios económicos del Concello analizan cómo darle encaje a las últimas propuestas planteadas, de manera que se pueda encontrar la financiación necesaria para poder incluirlas en los presupuestos».