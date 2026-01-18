El BNG recoge firmas de apoyo a su plan de «abrir Marín ao mar»
REDACCIÓN
El BNG de Marín pone en marcha una campaña de recogida de firmas para instar al Gobierno central el «cumplimiento de la propuesta aprobada en el Congreso, para la recuperación de espacios de la Escuela Naval Militar y del Puerto para uso público» en su propuesta de «abrir Marín ao Mar». La primera mesa está disponible hoy domingo, de 12.00 a 14.00 horas en la alameda Rosalía de Castro.
El BNG señala que «la cesión de terrenos ya está políticamente avalada, pero ahora comienza el realmente importante, que Marín haga valer esa oportunidad. El apoyo ciudadano es lo que puede marcar la diferencia entre un proyecto que avance, o quede atrapado en informes, retrasos o desinterés. Cuanto más apoyo transversal, más fácil será hacer realidad a recuperación de nuestro litoral».
