Archivada la investigación por un atropello a las puertas de una discoteca
REDACCIÓN
Pontevedra
La Audiencia de Pontevedra ha ratificado la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar una investigación por un atropello a las puertas de una discoteca de Cerponzóns al no ser posible identificar a la conductora, entre otras razones. Ocurrió en febrero de 2023 y la víctima y su acompañante, que recurrieron el archivo, dijeron que la conductora abandonó el lugar tras el accidente.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Los precios de las plazas de garaje se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas