Archivada la investigación por un atropello a las puertas de una discoteca

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar una investigación por un atropello a las puertas de una discoteca de Cerponzóns al no ser posible identificar a la conductora, entre otras razones. Ocurrió en febrero de 2023 y la víctima y su acompañante, que recurrieron el archivo, dijeron que la conductora abandonó el lugar tras el accidente.