Amigos de Galicia realizó 4.200 atenciones sociales en 2025 en la provincia

Alimentación, salud, educación y un hogar adecuado son una prioridad diaria para miles de familias gallegas en situación de vulnerabilidad, pero también lo es favorecer procesos reales de integración social y laboral que permitan avanzar hacia una mayor autonomía personal. Con este enfoque integral, el Departamento de Trabajo Social de Fundación Amigos de Galicia desarrolló en 2025 su intervención social en coordinación con otros servicios de la entidad, especialmente con el área de orientación laboral.

La entidad cierra el año con un balance completo de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dirigidas no solo a la cobertura inmediata de las necesidades básicas, sino también al acompañamiento social de las personas y familias en situación de exclusión social en toda Galicia.

Fueron 13.612 atenciones sociales realizadas en Galicia en el marco del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, de las cuales 4.191 atenciones correspondieron a la provincia de Pontevedra, reflejando un volumen relevante de intervención social en este territorio. «En la provincia estamos observando un cambio progresivo en los perfiles de las personas atendidas, con un aumento de personas inmigrantes, lo que requiere una intervención social adaptada y coordinada con los recursos del territorio», señalan desde la entidad.