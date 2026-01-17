Vilaboa diseña una pista de pádel cubierta y panorámica al lado del pabellón
REDACCIÓN
El Concello de Vilaboa redactó el proyecto para la construcción de una pista de pádel panorámica y cubierta que permitirá recuperar un espacio actualmente deteriorado e infrautilizado situado en un lateral del pabellón municipal. La actuación se presentará al III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra, al amparo del cual se redactó el proyecto técnico.
La zona en la que se intervendrá funciona hoy como aparcamiento ocasional y presenta un acusado desgaste. El proyecto contempla la preparación completa del terreno, la ejecución de una solera de hormigón y la instalación de una pista de pádel de veinte por diez metros con cierre de vidrio,
Abarca también la mejora del entorno inmediato, con la adaptación de las rasantes, la creación de una acera de hormigón y la reorganización de las plazas de aparcamiento. La instalación contará con un sistema automatizado de reservas, control de accesos e iluminación, con el objetivo de facilitar el uso de la pista y optimizar su funcionamiento. La inversión total asciende a 213.299 euros.
