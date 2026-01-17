La UNED se adentra en las ecuaciones diferenciales

La UNED Pontevedra, a través del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales, que coordina Rafael Cotelo Pazos, pone en marcha el curso «La magia de las Ecuaciones Diferenciales: Aplicaciones en Física, Química, Biología, …». La actividad se desarrollará entre el 20 de enero y el 17 de marzo, en horario de 17.30 a 19.30 horas, y podrá seguirse tanto de forma presencial en el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra como online, en directo o en diferido.