La sostenibilidad de las pesca, a debate en la Diputación
La Diputación celebró ayer un simposio técnico sobre la sostenibilidad de las Rías Baixas dirigido a los profesionales del sector pesquero que sirvió para clausurar el programa +Rías, un programa con financiación de la Unión Europea, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y a los sectores productivos de la necesidad y de la importancia de proteger las rías. «Reafirmamos nuestro compromiso no solo con el sector pesquero, sino con todos los colectivos vinculados a las rías y al medio marino», subrayó el presidente Luis López.
