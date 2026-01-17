La sostenibilidad de las pesca, a debate en la Diputación

La Diputación celebró ayer un simposio técnico sobre la sostenibilidad de las Rías Baixas dirigido a los profesionales del sector pesquero que sirvió para clausurar el programa +Rías, un programa con financiación de la Unión Europea, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y a los sectores productivos de la necesidad y de la importancia de proteger las rías. «Reafirmamos nuestro compromiso no solo con el sector pesquero, sino con todos los colectivos vinculados a las rías y al medio marino», subrayó el presidente Luis López.