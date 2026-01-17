Desde el pasado lunes coinciden dos circunstancias en el mar: el temporal, que obliga a amarrar y limita la pesca, y el paro de los pescadores de bajura que protestan por los controles europeos. Esto repercute de forma directa en la actividad de los vendedores y se cumple una semana con menos pescado en las bancadas del Mercado, algunas de ellas directamente cerradas.