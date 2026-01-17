Los Premios Feroz copan todas las reservas de los hoteles, completos para la próxima semana

Los Premios Feroz se entregarán en Pontevedra por segundo año consecutivo en apenas ocho días. Cientos de actores, directores, organizadores e invitados estarán bajo los focos del Recinto Ferial en un fin de semana cargado de emociones, espectáculo, diversión y mucho cine español.

La repetición de la sede también se ha visto reflejada en el sector hotelero, donde los negocios de Pontevedra y varias localidades de la comarca han agotado la práctica totalidad de sus habitaciones con reservas formalizadas en los diferentes establecimientos desde hace varios meses. Desde los verdaderos protagonistas de la velada, los nominados, hasta las personalidades invitadas para la ocasión, pasando por todos aquellos que hacen posible la celebración y retransmisión de un evento cultural de tanto reconocimiento, estarán hospedados en hoteles y alojamientos de toda la ciudad y área. La ocupación hotelera, de hecho, se extiende en todas direcciones, ya que un números significativo de implicados estarán alojados en Vigo, Sanxenxo u O Grove, entre otras localizaciones.

«El check in no es posible en la fecha seleccionada» o «Lo sentimos, no hay disponibilidad online para este hotel en las fechas seleccionadas» son algunos de los mensajes con los que los más rezagados se encuentran en estos momentos en las páginas web de los hoteles de Pontevedra a todos aquellos que buscan una habitación en el tramo del 23, 24 y 25 de enero.

Esta satisfacción de la demanda supone una grandísima noticia para el gremio hotelero de la zona. Enero suele ser, también en el caso de la hostelería, uno de los meses de menor actividad y menor número de reservas. La ocupación total de incontables alojamientos, si bien no logrará revertir la «temporada baja», ya que se trata de un fin de semana con respecto a los treinta días de enero, sí que es una forma de que ese mes de menor actividad no se vea tan afectado como en otras ocasiones.

Relacionado con los premios, aunque fuera del asunto hotelero, se celebró en el Teatro Principal un híbrido entre un coloquio y mesas redondas como parte de la programación Feroz.

La última de ellas, celebrada en la mañana de ayer, versó sobre la perspectiva de las mujeres en el sector del audiovisual gallego. Esta jornada toma el relevo de la pasada del 9 de enero, la cual contó con la proyección del documental «Prefiro condenarme», dirigido por Margarita Ledo.

Pontevedra reivindica el tejido empresarial local en la ceremonia

El alcalde se reunió ayer con varias empresas locales implicadas en la gala de los Premios Feroz. Miguel Fernández Lores remarcó que una condición clave para traer el evento a la ciudad fue asegurar un impacto real en la economía y en la sociedad pontevedresa, de modo que «tenga relación con la actividad económica y con el tejido industrial y empresarial».Entre los colaboradores destaca la bodega Paco & Lola (O Salnés), integrada por más de 430 familias viticultoras, que será el vino oficial de la gala. Su responsable de Marketing y Comunicación, Laura Cachón, subrayó que, tras ser reconocidos como la mejor bodega de vino blanco del mundo en el certamen IWSC de Londres, esta cita será la primera gran celebración del año para la marca. Como novedad, además de su albariño, ofrecerán también su vino sin alcohol, lanzado el año pasado, para que todos los asistentes puedan disfrutar del producto.La empresa pontevedresa Krack, líder del sector del calzado con más de sesenta tiendas, repite colaboración tras el éxito de 2025. Su responsable de comunicación, Viviana López Novoa, recordó que su acción de la pasada edición (una máquina expendedora de zuecos) obtuvo un Premio Paraguas del Clúster de Comunicación de Galicia a la mejor estrategia de marketing. Para esta edición preparan una iniciativa diferente en la postgala con la que buscan «sorprender de nuevo» tanto a los asistentes como al público que siga el evento en redes y televisión.Por último, El Nogal presentará por primera vez un producto ad hoc e inédito: una edición especial de almendra Marcona gourmet con distintos sabores, con presencia en el hospitality, la gala y el convite posterior, e incluso contenido interactivo que muestra el proceso creativo del proyecto.