Los precios de las plazas de garaje en Pontevedra se disparan y pasan ya de 50.000 euros

Aparcar durante varias horas, o todo el día, en Pontevedra, como en cualquier otra ciudad, no suele salir gratis. Difícil es encontrar una plaza disponible y libre en la calle que permita dejar el coche sin pagar mientras se acude al trabajo o a realizar gestiones. Por ello, son muchos los que acuden a los bonos de los parkings subterráneos o a la fórmula del alquiler de una plaza en un edificio particular.

Pero los precios se disparan año tras año y no es raro encontrar espacios por lo que pide más de 80 euros al mes. Y lo mismo ocurre con aquellos conductores que apuestan por adquirir una plaza en propiedad. Las cifras que manejan las inmobiliarias en la ciudad llegan a los 50.000 euros, si bien hay ofertas de 70.000, si bien se trata de plazas de casi 40 metros cuadrados, donde caben al menos dos coches y en pleno corazón de la ciudad.

También están a la venta, en zonas como O Burgo o Barcelos, sótanos enteros para aparcar, de más de 200 metros cuadrados, a precios que oscilan entre los 80.000 y los 200.000 euros, según tamaño y ubicación. Estos dos últimos factores, junto con la facilidad de acceso a la plaza, también influyen en las cifras para adquirir un espacio para un único coche en un edificio privado. Las ofertas disponibles se sitúan en un mínimo de 20.000 euros en áreas como el entorno del edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, en Virxe do Camiño o en Fernando Olmedo.

A partir de ahí, se registra un incremento progresivo de aproximación al centro, con precios de 35.000 a 40.000 euros en O Gorgullón, Pardo Bazán, María Victoria Moreno, Rosalía de Castro o incluso en la calle Marquesa. Ya se pasa de los 40.000 euros en ofertas ubicadas en Arzobispo Malvar, Benito Corbal o el entorno de la plaza de Barcelos.

Eso sí, aún es posible encontrar plazas mucho más asequibles, entre los 12.000 y los 15.000 euros, en barrios como Monte Porreiro, donde la demanda es mucho menos.

Lo que sí parece claro es que Pontevedra, una ciudad eminentemente peatonal, es la urbe más cara de Galicia para comprar una plaza de garaje. Así se pone de manifiesto en los sucesivos informes elaborados por portales inmobiliarios. En 2023 había que desembolsar una media de 22.793 euros para hacerse con uno de estos activos, según el estudio «Variación acumulativa de los garajes en España», basado en los precios de los garajes en venta del mes de diciembre de los últimos 8 años del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Ya entonces se situaba a Pontevedra como la localidad más cara de Galicia para comprar estas plazas, seguida de Ourense (con una media de 20.144 euros) y a distancia de los 19.787 que registra Vigo. A continuación se situaba Santiago, con 18.537 euros de media; y de seguido sorprende en este listado Sanxenxo, en donde para comprar una plaza de garaje hay que desembolsar una media de 16.370 euros, por encima de capitales como A Coruña (16.337) y Lugo (15.773) o ciudades como Ferrol (13.929).

En 2024 se produjo un ligero descenso del 1,3%, pero Pontevedra se mantuvo como la más cara, con una media de 22.489 euros, según el mismo estudio de Fotocasa, que en las próximas semanas emitirá su balance del pasado año. La cifra media que se manejaba en 2024 en Pontevedra está por delante de Vigo (21.796), Santiago (20.758) y Ourense (20.332), donde sí se registraron aumentos de precio. En todo caso, fue Sanxenxo el municipio que mayor aumenta experimentó, con un 18,4%, hasta los 19.386 euros. Le siguen Moaña (18,1 %), Santiago (12,0 %), Vigo (10,2 %) y Ourense (0,9 %).

Un sector de alta rentabilidad también para el alquiler

En Pontevedra los precios casi se han triplicado en cinco años. En el centro es difícil encontrar una plaza que no ronde los 30.000 euros. Cada vez más, los inversores optan por estos activos, que se han convertido en un rentable negocio. En este sentido, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que «el contexto macroeconómico de tipos altos de interés y consecuente endurecimiento de los préstamos hipotecarios, dirige la demanda de compra hacia las plazas de garaje». Se trata de propiedades con «alta rentabilidad», muy seguras y con «una inversión inicial muy reducida sin obligar a solicitar crédito bancario». Todo ello motivó que en estos últimos años se han consolidado como «el producto estrella de la demanda», lo que explica que «el precio haya aumentado de manera significativa recuperando los niveles de precio mostrados antes de la pandemia.