El PP demanda mejoras en el barrio de A Seca

El presidente local y portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, denunció la falta de limpieza y desbroce, la ausencia de papeleras y bancos, el mal estado de las aceras, los problemas de aparcamiento y falta de zonas de juego infantil en el barrio pontevedrés de A Seca.

