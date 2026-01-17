El PP demanda mejoras en el barrio de A Seca
El presidente local y portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, denunció la falta de limpieza y desbroce, la ausencia de papeleras y bancos, el mal estado de las aceras, los problemas de aparcamiento y falta de zonas de juego infantil en el barrio pontevedrés de A Seca.
