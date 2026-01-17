Pontevedra se convierte esta semana en capital del ajedrez adaptado

Pontevedra es esta semana en punto de encuentro del ajedrez adaptado con la celebración del curso de perfeccionamiento impartido por el Maestro Internacional Daniel Rivera, una iniciativa organizada por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) que sitúa a la ciudad como referencia del ajedrez ONCE hasta mañana domingo. La formación se desarrolla en la Escola Xadrez Pontevedra y reúne a seis deportistas procedentes de distintas federaciones autonómicas, en una convivencia marcada por la preparación, el aprendizaje y la superación.

El curso está orientado a perfeccionar el medio juego, con un trabajo específico sobre estrategia y táctica que permita a los participantes consolidar recursos competitivos y fortalecer su rendimiento. Junto al propio entrenador, el Maestro Internacional, participa también Pablo Martínez Rodríguez, técnico de la FEDC, acompañando el desarrollo de las sesiones y la planificación del trabajo formativo.

En esta edición participan seis ajedrecistas llegados desde diferentes puntos de España: Valeriano Eusebio Septien López (Tenerife), Alejandro Martínez Colomar (Baleares), José Fernando Fernández Cabrero (Cantabria), Albert Olivera Gutiérrez (Cataluña), David Fernández Lago (Galicia) y Cristian René Guarnizo Cumbicus (Madrid). Todos ellos se alojan en el Hotel Virgen del Camino, mientras que el trabajo de entrenamiento se concentra en la Escola Xadrez Pontevedra, combinando análisis de posiciones, estudio de partidas y práctica sobre el tablero.

El ajedrez para personas ciegas y con discapacidad visual se practica con tableros adaptados y piezas con relieve, apoyado en un sistema de notación verbal que permite seguir cada jugada con total precisión. Es un deporte que potencia concentración, memoria y toma de decisiones.