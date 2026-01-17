O campus busca espertar vocacións matemáticas en alumnos de catro colexios
Son os CEIP A Xunqueira II, Santo André de Xeve, Marcos de Portela e Froebel
Coordinado polo grupo de innovación docente MaReMa da Universidade de Vigo e cofinanciado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o proxecto de divulgación ‘Te lo cuentan las matemáticas’ amplía no presente curso as súas actividades a catro localidades da provincia: Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa e Moaña. Un total de 15 centros educativos, catro no caso da capital, destes catro concellos participan na sexta edición dunha iniciativa coordinada pola profesora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Marta Pérez e centrada en espertar «vocacións matemáticas» entre as e os escolares, amosándolles a utilidade desta ciencia e a súa presenza no día a día a través dun conxunto de actividades.
Ao longo do presente curso, 858 estudantes de quinto e sexto de primaria toman parte nas diferentes actividades dun proxecto que contou tamén co apoio do Consello Social da Universidade de Vigo. «Queremos fomentar o gusto e o interese polas matemáticas coa finalidade de xerar vocacións. Para iso, o programa apoia a ensinanza da materia desde un punto de vista científico, tecnolóxico, atractivo, innovador e complementario aos currículos», sinalan as responsables da iniciativa.
No caso de Pontevedra, toman parte nesta iniciativa os CEIP Santo André de Xeve, A Xunqueira II, Marcos de Portela e Froebel.
