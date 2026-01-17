«O Cadro Solidario» de Faustino Ucha recaudó 300 euros
Concha González Cruz es la persona afortunada en el sorteo de la iniciativa «o Cadro Solidario», una obra donada por Faustino Ucha y que permitió recaudar más de 300 euros destinados a fines sociales. Este año Ucha recogía en su pintura una escena que bien identifica al pueblo: dos hombres cogiendo redes en el muelle de Campelo. Desde el Concello expresan su agradecimiento a Faustino Ucha por su gesto generoso y también a todas las personas que se ilusionaron con la compra de papeletas.
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Localizan en Marín a un fugitivo colombiano buscado por la Interpol por tráfico de drogas
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Un plan de ayudas de la Xunta aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas
- Una gala con sello pontevedrés
- El Concello de Pontevedra baraja la compra a Fenosa del transformador sin uso de Mollavao