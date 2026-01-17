«O Cadro Solidario» de Faustino Ucha recaudó 300 euros

Concha González Cruz es la persona afortunada en el sorteo de la iniciativa «o Cadro Solidario», una obra donada por Faustino Ucha y que permitió recaudar más de 300 euros destinados a fines sociales. Este año Ucha recogía en su pintura una escena que bien identifica al pueblo: dos hombres cogiendo redes en el muelle de Campelo. Desde el Concello expresan su agradecimiento a Faustino Ucha por su gesto generoso y también a todas las personas que se ilusionaron con la compra de papeletas.