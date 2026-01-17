Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moito folclore na recuperación hoxe da romaría de San Sebastián

O pregón no Mercado corre a cargo de Maruxa dos Rosales, unha figura capital do folclore galego

REDACCIÓN

Pontevedra

A asociación Polavila recupera hoxe a romaría de San Sebastián, que bota a andar co pasarrúas ‘Orgullo gaiteiro’ con formacións sobre todo de Pontevedra como Os Alegres de Pontevedra, Gaiteiros das Rías Baixas, As Piruchas, Fervellos do Pío, Os Lerenses, Polavila e a Asociación do Traxe Tradicional de Pontevedra. Esa comitiva vai chegar á Praza de Abastos cara ás 13.00 horas. onde haberá sesión vermú a cargo da charanga Polavila.

Alí será o pregón a cargo de Maruxa dos Rosales, unha figura capital do folclore galego e auténtica memoria viva da nosa tradición. Foi pioneira na profesionalización da gaita, unha muller referente e unha lenda viva do noso patrimonio cultural. Haberá tamén actuacións durante toda a tarde coas Pandeireteiras de Fentos e Frouma, O Son das Corbaceiras ou O Son do Peto, xunto a unha mostra de folclore con Donaire, as Pandeireteiras do Gorgullón, o grupo Celme, os pandeireteiros Os morenos peludos, ou Comando Curuxás.

